المشدد 15 سنة لمتهم و3 سنوات لـ4 آخرين في «أحداث الزاوية الحمراء»

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حكمها فى اتهام 5 متهمين، بحيازة مواد مفرقعة واستعمالها على نحو يعرض الأرواح والممتلكات للخطر، والتظاهر بالمخالفة لأحكام القانون، حيث عاقبت المحكمة حضوريا المتهم محمد بدر علي بدر بالسجن المشدد ١٥سنة، وعاقبت المحكمه غيابيا كل من المتهمين أحمد صوابى أحمد سلامة ورضوي طه وعواطف محمد وساره شاكر محمد بالحبس المشدد ٣سنوات و ذلك في القضيه رقم ٤٢٩٢.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى بيومى وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادى وأمانة سر أحمد جاد واحمد رضا.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أسندت إليهم اتهامات بانهم في ٢٧ابريل ٢٠١٥ انضموا بالانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين وقلب نظام الحكم ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب وسيلة من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها، المتمثلة فى السيطرة على مقاليد الحكم بالقوة والعنف، وإشاعة الفوضى بالبلاد حال علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة بوسائلها لتحقيق أغراضها و الاعتداء علي امين شرطه قسم الزاويه شاكر بسيونى بالضرب و احدثوا به عاهه مستديمة.