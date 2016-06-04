رئيس الوزراء يستمع لشرح تفصيلي حول عمل محطة الصرف بالريانية

مراسل«ONA»:

> استمع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح تفصيلي حول مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالريانية، والتي تبلغ طاقتها 8 آلاف متر مكعب يوميًا، بتكلفة إجمالية نحو 60 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال قيامه بتفقد محطة تنقية مياه الشرب بمركز قطور بمحافظة الغربية، وأشار إلى أن محطة الصرف الصحي من المنتظر أن تخدم نحو 60 ألف نسمة في قرية الريانية و 5 قرى مجاورة لها.

ووجه رئيس مجلس الوزراء محافظ الغربية، ومسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بضرورة التيسير على المواطنين وتقديم الخدمات لهم بصورة أسهل، بالإضافة إلى التيسير عليهم عند توصيل خدمات المياه والصرف الصحي وغيرها إلى المنازل، ومن ذلك حساب الوصلات بالتكلفة المقبولة والفعلية.

وأكد رئيس الوزراء، على هامش الزيارة، أن الحكومة عازمة على الإنتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة في مختلف المحافظات، وفقًا للجداول الزمنية التي تم الإعلان عنها، بما يساهم في دخول تلك المشروعات الخدمة في أسرع وقت لتقوم بدورها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف رئيس الوزراء المحافظين بمتابعة معدلات تنفيذ تلك المشروعات كل في محافظت، لافتًا الي عزم الحكومة على توصيل مياه الشرب إلى 50% من مجموع القرى المصرية خلال العامين المقبلين .