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وزيرة الهجرة أمام البرلمان: صاحب فيديو التعذيب يوقع عقدا مع محامى كويتى اليوم

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وزيرة الهجرة أمام البرلمان: صاحب فيديو التعذيب يوقع عقدا مع محامى كويتى اليوم وزيرة الهجرة أمام البرلمان: صاحب فيديو التعذيب يوقع عقدا مع محامى كويتى اليوم
قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن المواطن المصرى الذى تعرض لحادث تعذيب بالكويت، يوقع اليوم، السبت، عقدا مع محامى كويتى لرفع دعوى تعويض له ولأسرته نتيجة الضرر المادى والنفسى، الذى لحق به، مؤكدة أنه هناك رجل أعمال مصرى فى الكويت سيقوم بتولى دفع تكاليف المحامى وهناك تواصل مستمر.

وتابعت قائلة، خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب اليوم برئاسة السيد الشريف وكيل المجلس، أنها زارت والدة المواطن المصرى بمنزلها فى ، بعد أن علمت بأنها أصيبت بحالة صحية سيئة بعد مشاهدتها للفيديو، الذى تداول على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضافت، لا يجب أن ننظر إلى أى حادثة ضد مواطن مصرى فى الخارج على أنها ضد المصريين، وقالت: "ليس هناك اتجاه مضاد ضد المصريين فىى دول الخليج بل العكس العلاقات أخوية وإحنا متجوزين من بعض وعندنا جيل ثالت وتانى نتيجة الزيجات وبالتالى طبيعة العلاقة مختلفة وعندما تحدث حادثة تتحرك الدولة بحذر وهى تضع فى اعتبارها الأبعاد السياسية مع هذه الدول العربية فهى دول شقيقة لأن العلاقات مع الدول العربية أخوية".


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