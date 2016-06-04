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رئيس الوزراء يوجه بزيادة كميات الأرز بمعرض أهلًا رمضان بعد شكاوى نقصه بطنطا

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رئيس الوزراء يوجه بزيادة كميات الأرز بمعرض أهلًا رمضان بعد شكاوى نقصه بطنطا رئيس الوزراء يوجه بزيادة كميات الأرز بمعرض أهلًا رمضان بعد شكاوى نقصه بطنطا
أثنى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، على معرض أهلا رمضان المقام فى طنطا، مؤكدا على أن الأسعار معقولة للغاية، حيث وصل سعر الزيت 8 جنيهات وكيلو الأرز 4 جنيهات ونصف.

وقال رئيس الوزراء إنه وجه بضرورة زيادة كميات الأرز فى المعرض بعد أن استمع لشكاوى من نقص المعروض منه، مؤكدا أن تعمل جاهدة على الحفاظ على السلع الغذائية للمواطنين حيث أنه ملف هام لديها خاصة وأن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بإعطاء أولوية لهذا الملف.

وأكد أن الحكومة تركز على تطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين حتى ليشعر المواطن بتحسن ملحوظ، مضيفا أن زيارته إلى مستشفى المجمع الطبى فى طنطا جاءت للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنينةحيث يوجد بها قسطرة قلب وأخرى لعلاج الأورام، وأكد أن الحكومة تسعى لتعميم تلك التجربة فى جميع محافظات الجمهورية.


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مصر 365

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