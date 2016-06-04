رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير المجمع الطبي للتأمين الصحي بطنطا

مراسل«ONA»:

قام المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة إلى المجمع الطبي للتأمين الصحي بمدينة طنطا، وهو إحدى مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي، والذي تم إفتتاحه في فبراير 2010 بتكلفة بلغت نحو 68 مليون جنيه شاملة الإنشاءات والتجهيزات، وذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها اليوم السبت ،إلى محافظة الغربية.

وقام رئيس الوزراء بتفقد بعض الأقسام التى خضعت لعمليات التطوير، وفى مقدمتها وحدة قسطرة القلب، ووحدة العلاج الكيماوي، وإستمع إلى شرح حول الصرح الطبي، حيث أكد وزير الصحة والسكان أن المجمع الطبي بطنطا يتميز بكونه يضم وحدة لقسطرة القلب تستقبل نحو 10 حالات قسطرة كل يوم، وقد بدأت العمل منذ عام وتضم جهازا متقدما، هذا بالإضافة إلى وحدة العلاج الكيماوي للأورام والتي تم إستحداثها مؤخرا لتخفيف العبء عن مستشفى أورام طنطا وتضم الوحدة عدد من كراسي العلاج الكيماوي حيث تجري نحو 900 جلسة شهريا مدة كل جلسة بين 2 و 3 ساعات.

> وأوضح الوزير خلال زيارته، أن الوزارة تهدف لأن يتحقق لكل محافظة الإكتفاء الذاتي في الأقسام الحيوية مثل الرمد، وقسطرة القلب، والحروق، والأورام، والسموم، وذلك لتخفيف على المرضى. وأكد أن الوزارة تعمل على زيادة أعداد أسرة العناية المركزة على مستوى الجمهورية مشيرا إلى أن إجمالي عدد أسرة العناية يبلغ حاليا 10 آلاف سرير؛ يتم العمل على زيادتها إلى 13 ألف سرير عناية مركزة لاستيعاب عدد اكبر من الحالات.

> كما تمت الإشارة خلال الجولة إلى أن المجمع يضم نحو 252 سريرا شاملة أقسام الاستقبال والطوارئ، والأشعة، وقسطرة القلب، وعناية وجراحة القلب المفتوح، والعناية المركزة، إلى جانب قسم العلاج الكيماوي وغيرها من الأقسام.

> وتمت الإضافة إلى أن الأقسام الداخلية بالمجمع تشمل نحو 150 سريرا، كما يضم المجمع 5 غرف للعمليات، وجهاز للقسطرة، وآخر لفصل البلازما، و 7 كراسي للغسيل الكلوي، و 3 مناظير للجهاز الهضمي، و 32 كرسيا للعلاج الكيماوي.

> كما تم التأكيد على أن المجمع الطبي ، إستقبل خلال عام 2015 نحو 77015 حالة بأقسام الإستقبال، وتلقت وحدة الغسيل الكلوي نحو 49 مريضا بعدد جلسات بلغ نحو 10280 جلسة، كما شهد المجمع خلال عام 2015 إجراء جلسات للعلاج الكيماوي للأورام بواقع 4470 جلسة، إلى جانب إجراء 13698 عملية جراحية.