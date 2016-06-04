مقتل 11 مسلحا خلال ملاحقات أمنية لمجموعات إرهابية فى سيناء

قتلت قوات الأمن بشمال سيناء، اليوم السبت، 11 مسلحا، وأصابت 4 آخرين خلال عمليات أمنية موسعة نفذتها القوات فى غضون الساعات الماضية بمناطق محيط مدينة العريش، وجنوب وغرب الشيخ زويد ورفح ومحيط الطريق الدولى العريش رفح .

وقال مصدر أمنى بشمال سيناء، إن قوات الأمن خلال عملياتها استهدفت وكرا إرهابيا بمنطقة رفح واشتبكت مع مجموعة مسلحة، وتمكنت خلال الاشتباك من قتل 9 مسلحين وفر 3 آخرين، ورصدت القوات محاولات 3 مسلحين استهدفوا القوات أثناء سيرها فى عمليات بمنطقة الشيخ زويد وتم قتلهم، كما حاول 5 آخرون الهجوم على كمين أمنى، وتم استهدافهم وأصيب 4 منهم ولاذوا بالفرار.

وأشار المصدر إلى أن القتلى تم رصد حملهم أسلحة آلية وأجهزة اتصالات لاسلكية، وبعضهم كان يرتدى ملابس عسكرية مموهة وأقنعة.

وبحسب المصدر، تمكنت القوات خلال عملياتها من تفجير6 عبوات ناسفة بدون خسائر، والعثور على مخزن أغذية وعتاد خاص بالإرهابيين، وأماكن إيواء تحت الأرض فضلا عن تدمير عشش خاصة بالعناصر، والقبض على 6 مشتبه فيهم جار فحصهم أمنيًا.

وتابع المصدر أن قوات الأمن أفرجت عن 33 شخصا سبق القبض عليهم، بعد أن تبين أن لا علاقة لهم بالأحداث الجارية بسيناء، بعد سلسلة تحقيقات بمعرفة الجهات الأمنية ذات الاختصاص فى إطار توسيع دائرة الاشتباه والتحرى للوصول للمطلوبين أمنيًا، ومن يساعدهم من أشخاص غير معروفين.

وبحسب المصادر أن أجهزة الأمن تمكنت من كشف خلايا إرهابية داخل مدينة العريش ومصادر مدهم بالمعلومات عن تحركات القوات، وأن تحقيقات سرية تجرى على أعلى المستويات تبين أن الخلايا المسلحة تعتمد على معلومات حول تحركات القوات لاستهدافها، وتبين ذلك بعد القبض على أشخاص يمدونهم بالمعلومات وعناصر مشاركة أرشدت عن هؤلاء الأشخاص.

وتواصلت فى شمال سيناء التشديدات الأمنية وإغلاق محيط مقرات أقسام الشرطة ومديرية الأمن ومحيط ديوان المحافظة ومقرات مجالس المدن، وتم نشر قوات أمنية خاصة حول البنوك والمقرات الحكومية، وإطلاق نيران تحذيرية من الأكمنة والارتكازات الأمنية وفرض حظر التجوال الليلى فى مدن العريش والشيخ زويد ورفح والقرى التابعة لها، وإغلاق ميادين الشيخ زويد ورفح، والمالح وضاحية السلام بالعريش.

وأعلنت مديرية أمن شمال سيناء فى بيان لها عن تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث العريش من ضبط سيارة أجرة قيادة "محمد س ج ا"، وبالكشف عن السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها فى بلاغ "فرج س س"، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بأنه قام بشرائها من شخص يدعى "محمد ع م إ"، تم العرض على النيابة العامة، وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحسنة، والقوة المرافقة، حال المرور بمنطقة الرويسات، دائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية من ضبط مخزن به 6 أجولة بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 30 كجم، وتم تمشيط المنطقة المحيطة، وتم ضبط 29 محكوما عليهم، وتمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك مع مديرية التموين من ضبط 7 قضايا، كما تمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 18 مخالفة متنوعة، وأسفرت الحملات المروية عن ضبط 42 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد مصدر أمنى بشمال سيناء، أن قوات الأمن ألقت القبض على 9 سودانيين، تم ضبطهم بمنطقة حدودية بوسط سيناء، وهم "إبراهيم آدم محمود"، 25 سنة، و"محمد يعقوب مصطفى"، 25 سنة، و"عبده آدم يحيى" 26 سنة، و"إبراهيم على أبكر" 26 سنة، و"أبوبكر على داود" 22 سنة، و"إبراهيم إسحاق يوسف" 27 سنة، و"على إسحاق أبكر" 22 سنة، و"أحمد إسحاق عبدالله" 25 سنة، و"مصطفى يعقوب إسحاق" 22 سنة"، وأضاف المصدر، أنه تم إحالة المقبوض عليهم لأجهزة الأمن المختصة للتحقيق معهم.

ضبط سيارة مسروقة و29 هاربا من تنفيذ أحكام فى شمال سيناء

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