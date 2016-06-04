"جنايات القاهرة" تقضى بالمؤبد لمتهم فى إعاده محاكمته بقضية "خلية مدينة نصر"

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار فتحى البيومى، بمعاقبه المتهم "حسن سلام عودة"، أحد متهمى قضية "خلية مدينة نصر"، بالسجن المؤبد، ومصادرة المضبوطات، فى إعادة محاكمته بعد الحكم عليه غيابيا أول مرة وذلك فى القضية رقم 4952 لسنة 2013.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين فى هذه القضية اتهامات بتأسيس و إدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارا متطرفة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية.

الحكم على متهمى "خلية حلوان" الإرهابية اليوم