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الخارجية الروسية تؤكد أهمية تعزيز مبادرة السلام بدعم من الرئيس السيسي

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الخارجية الروسية تؤكد أهمية تعزيز مبادرة السلام بدعم من الرئيس السيسي الخارجية الروسية تؤكد أهمية تعزيز مبادرة السلام بدعم من الرئيس السيسي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو والقاهرة أكدا على أهمية تعزيز الحوار القائم على الثقة فى الموضوعات المختصة بالشرق الأوسط.

وأوضحت أنه تمت مناقشة العديد من الأمور خلال اجتماع عقد فى باريس بين مبعوث الرئيس الروسى للشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف مع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى.

وأوضحت الخارجية الروسية فى بيان لها أنه خلال المحادثات أكد الجانبان على أهمية تعميق الحوار السياسى حول القضايا الراهنة فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك آفاق تعزيز مبادرة السلام العربية، والتى طرحت مؤخرا من قبل الرئيس عبد الفتاح .

وكان قد حضر وزير الخارجية سامح شكرى يوم الجمعة، الاجتماع الأول لمبادرة السلام الفرنسية فى الشرق الأوسط، والتى أعلنت عنها فرنسا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإحياء مسار المفاوضات من جديد، ويأتى هذا انطلاقا من اهتمام بالقضية الفلسطينية التى تراها قضية العرب الأولى.


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مصر 365

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