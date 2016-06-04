كشف غموض العثور على جثة "صايغ" وسط زراعات العبور فى القليوبية

تمكنت أجهزة أمن القليوبية، اليوم السبت، من كشف غموض العثور على جثة "صايغ" مقتولا وسط زراعات مدينة العبور بمحافظة القليوبية، وضبط المتهم بقتله.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء الدكتور أشرف عبدالقادر مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

ودلت تحريات المباحث أنه تبلغ لقسم العبور بالعثور على جثة "ملاك ع" 41 سنة كمسيونجى ذهب، بناحية خط 10 جمعية أحمد عرابى دائرة قسم العبور، ويغلب عليها اللون الأسود نظرًا لمرور فترة على وفاته، وبمناظرتها تبين وجود ثقب بمؤخرة الرأس يحتمل أن يكون لطلق نارى، وعثر بحوزته على مبلغ مالى 460 جنيهًا وساعة يد وهاتف محمول.

وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية لسرعة كشف غموض ملابسات العثور على جثة هامدة وسط الزراعات بالعبور، وبرئاسة العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، وقد أسفرت جهود فريق البحث عن أن المجنى عليه يعمل قومسيونجى مصوغات ذهبية بمنطقة الصاغة بالزقازيق، وأنه غادر مدينة الزقازيق "محل إقامته"، فى طريقه لمنطقة الصاغة بالجمالية بالقاهرة، وبحوزته كمية من المصوغات الذهبية تزن ما يزيد على الثلاثة كيلو جرامات لسبكها بمنطقة الصاغة، وقد عثر عليه مقتولا بطلق نارى بمنطقة أحمد عرابى بمدينة العبور دائرة قسم العبور، وسط الزراعات واختفاء المصوغات الذهبية.

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكب الواقعة "أحمد.ع" وشهرته "أحمد الشيخ" 37 عاما "صايغ" ومقيم برج الصاغة قسم ثان الزقازيق الشرقية، نظرًا لمروره بضائقة مالية وأنه قد تتبع المجنى عليه حتى منطقة مقتله، وأنه تخلص منه باستخدام سلاح نارى مرخص له والاستيلاء على المسروقات.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم تنسيقًا وقطاع مصلحة الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالشرقية، وبمواجهته فيما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها وأنه مرتكب واقعة مقتل المجنى عليه نظرًا لمروره بضائقة مالية.

وأورى بمجمل اعترافاته أنه تلقى اتصالا هاتفيا من المجنى عليه بفقد كمية من مصاغه التى سلمها إياه، فتوجه واصطحبه بالسيارة خاصته إلى طريق بلبيس إلى أن وصلا سويا إلى منطقة العبور وتظاهر بإعيائه وشعوره بالغثيان وحال محاولة المجنى عليه مساعدته باغته بإطلاق عيار نارى صوبه من سلاحه المرخص له فأرداه قتيلا، وقام بإلقاء جثته وسط منطقة الزراعات ، وقام بالفرار وبحوزته المصوغات المسروقة.

وأضاف المتهم أنه توجه عقب ذلك لمنطقة الصاغة، وقام بصهر الذهب وتحويله إلى ثلاث سبائك لدى أحد عملائه أرشد عنه، وأنه احتفظ بـ2 سبيكة بمسكنه وأرشد عنها حيث تم ضبطهما وقام بالتصرف بالبيع فى الثالثة لأحد عملائه بمدينة الزقازيق بمبلغ مالى 198 ألف جنيه، حيث تم ضبطها بإرشاده، وكذا السلاح المستخدم فى الواقعة عبارة عن طبنجة برتا عيار 9 مم، المرخصة له للدفاع من قسم أول الزقازيق، تم تحرير عن تلك الإجراءات محضر ملحق بالمحضر الأصلى، وجار العرض على النيابة.

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