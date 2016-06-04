الإسماعيلي لـ في الجول: نمتلك الموافقات ' شفهيا ' على مواجهة الأهلي في السويس

صرح فتحي بلبل المدير التنفيذي لنادي الإسماعيلي بإن فريقه يملك موافقة أمنية لملاقاة النادي الأهلي في بطولة الدوري بمدينة السويس.

مباراة الإسماعيلي والأهلي تسببت في مشكلة خلال الفترة الأخيرة، إذ رفضت إدارة الإسماعيلي إقامة المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في حين أكد خالد القماش المدير الفني للفريق في أكثر من مناسبة، أنه لن يقود الفريق إذا أقيمت المباراة على برج العرب.

وقال فتحي بلبل في تصريحات لـ FilGoal.com: "استطلعنا رأي أمن السويس بشأن إقامة مباراة الأهلي على أحد ملاعب المدينة، وقد أبلغونا موافقتهم على الأمر شفهيا".

وأضاف "لم يصلنا موافقتهم الرسمية بعد، ولكن ذلك سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة".

بلبل أتبع "أمن السويس ووزارة الداخلية سيكملان إجراءات التأمين للقاء، ثم سيرسلون الموافقة رسمية.

وتقام مباراة الإسماعيلي والأهلي في الجولة الـ 32 من بطولة الدوري يوم 24 يونيو المقبل.