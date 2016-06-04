أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الإسماعيلي لـ في الجول: نمتلك الموافقات ' شفهيا ' على مواجهة الأهلي في السويس

Google+ Print
الإسماعيلي لـ في الجول: نمتلك الموافقات ' شفهيا ' على مواجهة الأهلي في السويس الإسماعيلي لـ في الجول: نمتلك الموافقات ' شفهيا ' على مواجهة الأهلي في السويس

صرح فتحي بلبل المدير التنفيذي لنادي الإسماعيلي بإن فريقه يملك موافقة أمنية لملاقاة النادي الأهلي في بطولة الدوري بمدينة السويس.

مباراة الإسماعيلي والأهلي تسببت في مشكلة خلال الفترة الأخيرة، إذ رفضت إدارة الإسماعيلي إقامة المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في حين أكد خالد القماش المدير الفني للفريق في أكثر من مناسبة، أنه لن يقود الفريق إذا أقيمت المباراة على برج العرب.

وقال فتحي بلبل في تصريحات لـ FilGoal.com: "استطلعنا رأي أمن السويس بشأن إقامة مباراة الأهلي على أحد ملاعب المدينة، وقد أبلغونا موافقتهم على الأمر شفهيا".

وأضاف "لم يصلنا موافقتهم الرسمية بعد، ولكن ذلك سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة".

بلبل أتبع "أمن السويس ووزارة الداخلية سيكملان إجراءات التأمين للقاء، ثم سيرسلون الموافقة رسمية.

وتقام مباراة الإسماعيلي والأهلي في الجولة الـ 32 من بطولة الدوري يوم 24 يونيو المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع