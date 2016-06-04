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مقتل قائد كتيبة في الميليشيات الإيرانية بحلب

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مقتل قائد كتيبة في الميليشيات الإيرانية بحلب مقتل قائد كتيبة في الميليشيات الإيرانية بحلب

جهانجیر جعفري أحد قواد الميليشيات الإيرانية في سوريا

قتل قائد كتيبة القوات الخاصة في الجيش 16 قدس التابع للحرس الثوري، وأحد قادة الحرس الثوري الإيراني، على يد فصائل المعارضة السورية المسلحة في المعارك التي بدأت الجمعة في ريف حلب الجنوبي.

يدعى القتيل “جهانجیر جعفري”، و هو ثاني قتيل بعد أن أعلنت الوكالة الرسمية مقتل “محمد زلفي جمعي”.

وتتواصل معارك جيش الفتح ضد الميليشيات الإيرانية لليوم الثاني على التوالي في ريف حلب الجنوبي، حيث تتركز الاشتباكات حول قرية خلصة الاستراتيجية.

خلفت المعارك نحو 100 قتيل في صفوف الميليشيات الإيرانية بينهم أكثر من 50 شخص خلال الليل وساعات الصباح الأولى، إضافة لأسر 15 عنصر بينهم ثلاثة إيرانيين وعراقيين ولبناني، وضباط سوريين خلال الاشتباكات العنيفة على محور بلدة ‫‏خلصة جنوب ‫‏حلب.

فيما شن الطيران السوري والروسي أكثر من 100 غارة جوية على ريف حلب الجنوبي حتى اللحظة، ستهدفت النقاط والبلدات التي تم السيطرة عليها من قبل جيش الفتح.

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