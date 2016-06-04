رئيس الأرجنتين الجديد ينقل إلى مستشفى للعلاج بسبب أزمة قلبية

أعلنت حكومة الأرجنتين، اليوم السبت، أن الرئيس ماوريسيو ماكري، نقل إلى مستشفى أمس الجمعة بعد أن عانى من اضطراب في ضربات القلب.

وقال مكتب الرئيس، في بيان، إن ماكري البالغ عمره 57 عامًا والذي تولى منصبه في ديسمبر عانى من عدم انتظام ضربات القلب في منتصف الظهيرة لكن هذا “لم يمنعه من مواصلة العمل وتنفيذ جدول الأنشطة المقررة.

وبعد أن انتهى ماكري من عمله في المساء، أوصى فريقه الطبي بإجراء فحص في مستشفى أوليفوس كلينيك في بوينس أيرس.

وقال مكتب الرئيس: “الفحوصات انتهت وتم التحقق من أن اضطراب ضربات القلب انتهى، وسوف يبقى الرئيس بضع ساعات أخرى قبل عودته للمنزل”.