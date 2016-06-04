تأجيل أولي جلسات محاكمة نقيب الصحفيين وعضوي المجلس لـ18 يونيو

أجلت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمحكمة عابدين اليوم السبت، نظر أولى جلسات محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وعضو المجلس خالد البلشى، لجلسة 18 يونيو الجارى، لتنفيذ طلبات الدفاع .

كانت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد نبوى، قد أصدرت قرارًا بإخلاء سبيلهم بعد التحقيق معهم فى البلاغ رقم 515 لسنة 2016 بتهمة إيواء شخصين مطلوبين أمنيا لدى الجهات القضائية، حيث توجهت قوة أمنية لترحيلهم لقسم قصر النيل .

المراسل : عمر جمال