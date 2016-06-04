أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تأجيل أولي جلسات محاكمة نقيب الصحفيين وعضوي المجلس لـ18 يونيو

Google+ Print
نقيب الصحفيين يحيي قلاش

نقيب الصحفيين يحيي قلاش

أجلت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمحكمة عابدين اليوم السبت، نظر أولى جلسات محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وعضو المجلس خالد البلشى، لجلسة 18 يونيو الجارى، لتنفيذ طلبات الدفاع .

كانت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد نبوى، قد أصدرت قرارًا بإخلاء سبيلهم بعد التحقيق معهم فى البلاغ رقم 515 لسنة 2016 بتهمة إيواء شخصين مطلوبين أمنيا لدى الجهات القضائية، حيث توجهت قوة أمنية لترحيلهم لقسم قصر النيل .

المراسل : عمر جمال

444

6666

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا