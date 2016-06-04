أخبار سوريا..مقتل قائد كتيبة فى الحرس الثورى الإيرانى بحلب

قتل قائد كتيبة القوات الخاصة فى الجيش 16 قدس التابع للحرس الثورى الايرانى على يد فصائل المعارضة السورية المسلحة فى معارك فى بريف حلب الجنوبى.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية أن القتيل يدعى جهانجیر جعفرى وهو ثانى قتيل ايرانى بعد مقتل محمد زلفى جمعى.

و تتواصل معارك جيش الفتح ضد الميليشيات الإيرانية لليوم الثانى على التوالى فى ريف حلب الجنوبى، حيث تتركز الاشتباكات حول قرية خلصة الاستراتيجية.

و خلفت المعارك نحو 100 قتيل فى صفوف الميليشيات الإيرانية بينهم أكثر من 50 شخصا خلال الليل وساعات الصباح الأولى، إضافة لأسر 15 عنصر بينهم ثلاثة إيرانيين وعراقيان ولبنانى، وضباط سوريين خلال الاشتباكات العنيفة على محور بلدة ‫‏خلصة جنوب ‫‏حلب.

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