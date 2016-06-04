أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار سوريا..مقتل قائد كتيبة فى الحرس الثورى الإيرانى بحلب

Google+ Print
أخبار سوريا..مقتل قائد كتيبة فى الحرس الثورى الإيرانى بحلب أخبار سوريا..مقتل قائد كتيبة فى الحرس الثورى الإيرانى بحلب
قتل قائد كتيبة القوات الخاصة فى الجيش 16 قدس التابع للحرس الثورى الايرانى على يد فصائل المعارضة السورية المسلحة فى معارك فى بريف حلب الجنوبى.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" أن القتيل يدعى جهانجیر جعفرى وهو ثانى قتيل ايرانى بعد مقتل محمد زلفى جمعى.

و تتواصل معارك جيش الفتح ضد الميليشيات الإيرانية لليوم الثانى على التوالى فى ريف حلب الجنوبى، حيث تتركز الاشتباكات حول قرية خلصة الاستراتيجية.

و خلفت المعارك نحو 100 قتيل فى صفوف الميليشيات الإيرانية بينهم أكثر من 50 شخصا خلال الليل وساعات الصباح الأولى، إضافة لأسر 15 عنصر بينهم ثلاثة إيرانيين وعراقيان ولبنانى، وضباط سوريين خلال الاشتباكات العنيفة على محور بلدة ‫‏خلصة جنوب ‫‏حلب.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017