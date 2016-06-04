أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

المشدد 15 سنة لمتهم والسجن 3 سنوات لـ4 آخرين بـ"أحداث عنف الزاوية الحمراء"

Google+ Print
المشدد 15 سنة لمتهم والسجن 3 سنوات لـ4 آخرين بـ"أحداث عنف الزاوية الحمراء" المشدد 15 سنة لمتهم والسجن 3 سنوات لـ4 آخرين بـ"أحداث عنف الزاوية الحمراء"
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار فتحى البيومى، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، حكمها فى اتهام 5 متهمين بحيازة مواد مفرقعة، واستعمالها على نحو يعرض الأرواح والممتلكات للخطر، والتظاهر بالمخالفة لأحكام القانون، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف الزاوية الحمراء"

وعاقبت المحكمة حضوريا المتهم محمد بدر على بدر، بالسجن المشدد 15 سنة، وعاقبت المحكمه غيابيا كل من المتهمين أحمد صوابى أحمد سلامة، ورضوى طه، وعواطف محمد، وسارة شاكر محمد، بالسجن المشدد 3 سنوات، وذلك فى القضية رقم 4292.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أسندت إليهم اتهامات بانهم فى 27ابريل 2015 انضموا بالانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين وقلب نظام الحكم ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب وسيلة من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها، المتمثلة فى السيطرة على مقاليد الحكم بالقوة والعنف، وإشاعة الفوضى بالبلاد حال علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة بوسائلها لتحقيق أغراضها.


>اليوم.. الحكم فى إعادة محاكمة أبو شعيشع وقنعان بإقتحام سجن وادى النطرون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365