المشدد 15 سنة لمتهم والسجن 3 سنوات لـ4 آخرين بـ"أحداث عنف الزاوية الحمراء"

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار فتحى البيومى، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، حكمها فى اتهام 5 متهمين بحيازة مواد مفرقعة، واستعمالها على نحو يعرض الأرواح والممتلكات للخطر، والتظاهر بالمخالفة لأحكام القانون، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف الزاوية الحمراء"

وعاقبت المحكمة حضوريا المتهم محمد بدر على بدر، بالسجن المشدد 15 سنة، وعاقبت المحكمه غيابيا كل من المتهمين أحمد صوابى أحمد سلامة، ورضوى طه، وعواطف محمد، وسارة شاكر محمد، بالسجن المشدد 3 سنوات، وذلك فى القضية رقم 4292.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أسندت إليهم اتهامات بانهم فى 27ابريل 2015 انضموا بالانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين وقلب نظام الحكم ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب وسيلة من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها، المتمثلة فى السيطرة على مقاليد الحكم بالقوة والعنف، وإشاعة الفوضى بالبلاد حال علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة بوسائلها لتحقيق أغراضها.

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