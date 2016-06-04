دفاع متهم بقضية "العائدون من ليبيا" يدفع ببطلان التحريات ويلتمس البراءة

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، نظر محاكمة 16 متهمًا، من بينهم متهمون هاربون، بتهمة الانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا" .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى، وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

فى بداية الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة أحمد هاشم، دفاع المتهمين الثالث، والحادى عشر، الرابع عشر، والذى استهل مرافعته بالتماس البراءة للمتهمين تأسيسا على بطلان إجراءات القبض والتفتيش، لانتفاء حالة التلبس، ودفع بانتفاء إجراءات الضبط لإجرائها من قبل ضابط غير مختص.

كما دفع ببطلان تحريات الأمن الوطنى وعدم جديتها لعدم وجود دليل مادى بالأوراق واستحالة تصورها واعتمادها على مصدر سرى مجهول الهوية، وبطلان إذن النيابة العامة لبنائه على تحريات غير جدية، ودفع بانتفاء أركان جريمة الإلتحاق لمنظمات وجماعات إرهابية مقرها بالخارج، وبطلان تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين لعدم حضور محامى للتحقيقات، وعدم حيدة النيابة العامة في التحقيقات.

وكان النائب العام الراحل الشهيد هشام بركات، أمر فبراير الماضى بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم بمنفذ السلوم أثناء عودة من دولةليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة منممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها

بدء جلسة محاكمة 16 متهما بقضية "العائدون من ليبيا"