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سقوط ثلاثة عاطلين لحيازتهم 63 لفافة بانجو فى أسوان

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سقوط ثلاثة عاطلين لحيازتهم 63 لفافة بانجو فى أسوان سقوط ثلاثة عاطلين لحيازتهم 63 لفافة بانجو فى أسوان
تمكن ضباط مباحث قسم أول أسوان، من ضبط ثلاثة عاطلين، لحيازتهم كميات متنوعة من الأقراص والمواد المخدرة، خلال أحد الأكمنة بدائرة القسم، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم، تحت تصرف النيابة العامة.

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث قسم أول أسوان، القبض على "شاذلى .ص" 36 سنة عاطل و"أحمد .ع " 21 سنة عاطل و" طارق .م " 21 سنة عاطل، وبحيازتهم 63 لفافة من نبات البانجو المخدر تزن كيلو جرام ونصف، و300 قرص لعقار الابتريل المخدر وقطعتين من جوهر الحشيش المخدر تزن 10 جرام ، ومبلغ 375 جنيه.

تحرر المحضر رقم 3485 لسنة 2016 م إدارى قسم أول أسوان، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.


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