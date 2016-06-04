المؤبد لـ«أبو شعيشع» والحبس ٣سنوات لـ«قنعان» باقتحام سجن وادي النطرون

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، بالسجن المؤبد لـ”حسن على أبوشعيشع” والحبس 3 سنوات للمتهم طارق أحمد قنعان السنوسي وذلك في إعاده محاكمتهم بإقتحام السجون والإعتداء على المنشآت الشرطية إبان يناير 2011، في القضيه المعروفه باقتحام سججن وادي النطرون.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى بيومى وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادى وأمانة سر أحمد جاد واحمد رضا

يجدر الإشارة الى ان المتهم قد صدر ضده حكما غيابيا برئاسة بالاعدام شنقا فى القضية المعروفة اعلاميا بـ”اقتحام السجون” المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد وعدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين واخرين من كتائب القسام وحزب الله اللبناني.