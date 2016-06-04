أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

السادات: حوار الرئيس السيسي أسقط الأقنعة عن مدعي الوطنية

Google+ Print
السادات: حوار الرئيس السيسي أسقط الأقنعة عن مدعي الوطنية السادات: حوار الرئيس السيسي أسقط الأقنعة عن مدعي الوطنية

عفت السادات (أرشيفية)

قال الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن حوار الرئيس عبد الفتاح مع الإعلامي أسامة كمال، اتسم بالصراحة وكشف العديد من الأمور الغائبة عن المواطنين أو التساؤلات التي تدور في أذهانهم.

وأوضح “السادات” في بيان صادر عنه اليوم السبت ، أن السيسي حسم عددا من القضايا الجدلية كمسألة مواجهة الفساد بعدما كشف عن الدور الذي تقوم به الهيئات الرقابية وكذا الصلاحيات المطلقة الممنوحة لها لكشف الفساد وعدم التستر على أي فاسد مهما كان موقعه.

وأضاف “السادات ” أن الرئيس رد على كافة المزاعم المتعلقة بأعداد السجناء والمعتقلين عندما قال بشكل حازم إن ٩٠٪ ممن في السجون هم سجناء جنائيين.

واعتبر رئيس حزب السادات أن الحوار أسقط الأقنعة عن مدعيي الوطنية والذين يتاجرون بقضايا الوطن والمواطنين.
> كما أوضح أن ادعاء معاداة النظام للشباب هو بالفعل ادعاء وليس حقيقة خاصة في ظل تأهيل نحو ٢٠٠٠ شاب مصري ودمجهم للعمل في مناصب قيادية بالوزارات المختلفة.

وأشار السادات إلى أن الرئيس لم يقدم كشف حساب العامين خلال الحوار لكنه عمد إلى طمأنة المواطنين والرد على جميع مخاوفهم، منوها إلى أن دعوة الرئيس للمواطنين للوقوف معه والعمل من أجل هي دعوة سيلبيها كل المصريين الشرفاء الذين يطمحون لمواصلة المسيرة الراهنة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر