السادات: حوار الرئيس السيسي أسقط الأقنعة عن مدعي الوطنية

قال الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الإعلامي أسامة كمال، اتسم بالصراحة وكشف العديد من الأمور الغائبة عن المواطنين أو التساؤلات التي تدور في أذهانهم.

وأوضح “السادات” في بيان صادر عنه اليوم السبت ، أن السيسي حسم عددا من القضايا الجدلية كمسألة مواجهة الفساد بعدما كشف عن الدور الذي تقوم به الهيئات الرقابية وكذا الصلاحيات المطلقة الممنوحة لها لكشف الفساد وعدم التستر على أي فاسد مهما كان موقعه.

وأضاف “السادات ” أن الرئيس رد على كافة المزاعم المتعلقة بأعداد السجناء والمعتقلين عندما قال بشكل حازم إن ٩٠٪ ممن في السجون هم سجناء جنائيين.

واعتبر رئيس حزب السادات أن الحوار أسقط الأقنعة عن مدعيي الوطنية والذين يتاجرون بقضايا الوطن والمواطنين.

> كما أوضح أن ادعاء معاداة النظام للشباب هو بالفعل ادعاء وليس حقيقة خاصة في ظل تأهيل نحو ٢٠٠٠ شاب مصري ودمجهم للعمل في مناصب قيادية بالوزارات المختلفة.

وأشار السادات إلى أن الرئيس لم يقدم كشف حساب العامين خلال الحوار لكنه عمد إلى طمأنة المواطنين والرد على جميع مخاوفهم، منوها إلى أن دعوة الرئيس للمواطنين للوقوف معه والعمل من أجل مصر هي دعوة سيلبيها كل المصريين الشرفاء الذين يطمحون لمواصلة المسيرة الراهنة.