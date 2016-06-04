حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 62 سجينا

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بالإفراج عن / 62 / سجينا من مختلف الجنسيات أثبتوا أهليتهم للتمتع بالعفو خلال تنفيذهم للعقوبة في المنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان وفق شروط حسن السيرة والسلوك وإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم وإبعاد من صدر بحقه حكم الإبعاد عن البلاد.

ويأتي أمر صاحب السمو حاكم عجمان بالإفراج عن السجناء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وحرصا من سموه على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة لتكتمل فرحتهم وذلك تأكيدا على رعاية سموه واهتمامه البالغ فأفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن تمنياته للمفرج عنهم بعودة صالحة وقويمة للمجتمع والحياة العامة بعد أن أمضوا مدة عقوبتهم.

ورفع العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام القيادة العامة لشرطة عجمان بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على مبادرة سموه بالعفو عن المحكومين والتي تعكس حرص سموه على منح السجناء الفرصة ليكونوا أشخاصا أسوياء وليلتئم شملهم مع عائلاتهم.

وأوضح أن أمر سموه يؤكد إحساسا عميقا بأهمية أن يتمتع الإنسان بحريته وأن تظل أبواب العودة مفتوحة والتراجع عن الأخطاء والاستفادة من الدروس والعبر التي مر بها السجناء خلال الفترة الماضية وسبيلا إلى الاستقامة والتوبة النصوح في حياتهم.

وأعرب العميد النعيمي عن تمنياته بأن تكون فترة العقوبة كافية لإصلاحهم وعودتهم للمجتمع كأشخاص أسوياء يقوموا بدورهم في خدمة الوطن.\

وأشار إلى أنه ستتم مباشرة إجراءات الإفراج عن المفرج عنهم لعودتهم إلى أسرهم فورا وإبعاد الأشخاص الصادر بحقهم حكم بالإبعاد عن البلاد.

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