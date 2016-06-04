7 أعراض للتسنين عند الأطفال.. تعرفى عليها

يمر الطفل منذ أن يولد بتطور فى الشكل والتكوين، ويعيش الأهل مع هذه المراحل أجمل أيامهم فيشاهدونه وهو ينطق أول كلمة مع ضحكاته البريئة، وتعد مرحلة التسنين من أهم وأصعب المراحل التى يمر بها الطفل.

والأعراض التى تظهر على الطفل هى من أصعب الأيام التى تشاهدها الأم، حيث يتعرض الطفل خلال هذه المرحلة لارتفاع درجة الحرارة أحيانا، أو ضعف لجهاز المناعة، وهو ما يعرضه للعديد من الأمراض التى تجعله يبكى فترات طويلة دون أن تعرف الأم ماذا تفعل.

أعراض التسنين عند الأطفال..

خطوات تقليل آلام الطفل فى مرحلة التسنين

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>ويقدم الموقع الأمريكى "HEALTH" مجموعة من الأعراض التى تظهر على الطفل أثناء مرحلة التسنين، وهى:>1. البكاء الكثير بدون إبداء أسباب.>2. العصبية والنرفزة ورفض كل طرق الترفيهه التى كانت تقوم بها الأم من قبل معه.>3. وضع كل ما يأتى أمامه فى فمه.>4. إفراز اللعاب الكثير.>5. فقدان الشهية والامتناع أحيانا عن الرضاعة.>6. تورم اللثة.>7. اصطحاب التسنين لأحد أدوار البرد العنيفة مع ارتفاع درجة الحرارة.>ولأن مرحلة التسنين يصاحبها بكاء كثير للطفل فتحاول الأم بكل الطرق التغلب على هذه الأعراض، ومن خطوات التغلب على آلام الأطفال فى مرحلة التسنين:>1. تقديم "عضاضة" باردة للطفل لوضعها فى فمه، وليست مجمدة.>2. هناك ملطف للأطفال يمكن أن تستخدمه الأم يساعد على تهدئة الألم.>3. التعامل مع الأعراض المرضية وفقا لما يرشدها له الطبيب من إعطاء خافض للحرارة مناسب لحالة الطفل.