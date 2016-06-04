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تعرف على أكلات "صديقة" لمرضى الضغط فى رمضان

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تعرف على أكلات "صديقة" لمرضى الضغط فى رمضان تعرف على أكلات "صديقة" لمرضى الضغط فى رمضان
يحزن الكثير من المرضى عندما يكتشفون أنهم مصابون بمرض الضغط، نظرا للمضاعفات التى تنتج عن إهماله من أمراض القلب وغيرها.

ويقدم الدكتور عماد نصر - استشارى أمراض الباطنة والليزر، أستاذ بالقسم التكميلى بالمركز القومى للبحوث - طرقا طبيعية تمكن مرضى الضغط من السيطرة على مرضهم، وحماية أنفسهم من المضاعفات، قائلا: "الذين يعانون من مشكلات ضغط الدم يمكنهم العيش بدون أدوية فى حالة أنهم فى المرحلة الأولى من المرض، وذلك خلال شهر رمضان أو فى الأيام الأخرى".

وقال د. عماد: "أدوية البرد تؤثر على الضغط، وهنا يفضل أن يعالج مريض الضغط دور البرد عن طريق الأساليب الطبيعية، وفى حالة استخدام أدوية البرد لابد من مراجعة طبيب الضغط للتعرف على الأدوية التى لا ترفع من ضغطه".

وتابع د. عماد: "المرحلة الأولى من مرض الضغط هى التى يتراوح فيها المقياس بين 140/90 إلى 160/100، وهناك بعض الأطعمة التى تعد صديقة لمريض الضغط من المرحلة الأولى لا تؤثر عليه وتغنيه عن تناول الأدوية الكثيرة، ومن هذه الأطعمة الخضراوات والفواكه بكل أنواعها، بالإضافة إلى الوجبات المشوية الخفيفة والخضراوات التى يتم تسويتها على البخار، بالإضافة إلى الثوم وتناول الكركدية البارد".

وأضاف د. عماد: "ولضمان ضبط الضغط دائما يمكن أن يتناول المريض فيتامين E وH وأقراص الكالسيوم والماغنسيوم، وهناك دراسة نقوم عليها فى المركز القومى للبحوث حاليا عن نبات البردقوش، ومساهمته فى تقليل خطر مرض ضغط الدم على الفرد".

ويشير الدكتور "عماد" إلى أن هناك علاجا صينيا يتم استخدام الإبرة الرفيعة فيه أو الليزر لعلاج الضغط، ويكون عن طريق وخز بعض المناطق المركزية فى جسم الإنسان منها فى سطح أعلى اليد والكوع، وتساهم هذه النبضات فى ضبط الضغط فى الجسم بأكمله.


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