تعرف على أهم 6 مشروبات تقوى جهاز المناعة وتغنيك عن تناول المضاد الحيوى

أثبتت الأبحاث أن تناول المضادات الحيوية بشكل عشوائى وباستمرار يؤدى إلى ضعف جهاز المناعة، كما يؤدى إلى إنتاج سلالات جديدة من البكتيريا تقاوم المضادات الحيوية.

ولتجنب تناول المضادات الحيوية بشكل مستمر وعشوائى يقدم الدكتور خالد مصيلحى أستاذ ورئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولة بعض الأعشاب التى قد تغنيك عن تناول المضادات الحيوية بشكل مستمر وعشوائى لأنها تعمل على تقوية جهاز المناعة.

وأكد الدكتور خالد مصيلحى أن بعض أنواع الأعشاب تقوى جهاز المناعة ولها تأثير قاتل للميكروبات وتزيد المناعة بإعطاء الفرصة لمقاومة المرض بالجهاز المناعى، ودون الإفراط فى تناول المضادات الحيوية طالما لم يوصفها الطبيب المعالج.

1. الشاى المغلى مع الزعتر فهو يصلح للغرغرة فى حالات التهابات الحلق لاحتواء الشاى على مواد بولى فينوليه قاتله لمعظم أنواع البكتيريا، كما أن الزعتر به مادة طيارة فينولية وهى الثايمول له تأثير يشابه تأثيرات المضادات الحيوية على البكتريا.

2. إضافة البصل والثوم على طبق سلطة به كثير من الليمون يساعد على مقاومة نزلات البرد والأنفلونزا ،لاحتوائهما على مواد كبريتية أثبتت كل الأبحاث أنها تماثل تأثير مضادات البكتريا والفيروسات كما أن الليمون غنى بفيتامين" C"، الذى يحفز الجهاز المناعى ويمكن تناول هذا الطبق من السلطة المحتوى على البصل والثوم والليمون يوميا فى حالة وجود عدوى فى المنزل كنوع من الوقاية لبقية أفراد الأسرة.

3. إضافة الروزمارى والبردقوش ودبس الرومان والريحان على بعض المأكولات يقتل أى بكتريا بها ويقى الجسم من أى عدوى معوية، أيضا مشروب دافئ من المريميه والزعتر والزنجبيل والقليل من العرقسوس له القدرة على طرد البلغم وقاتل للبكتريا المصاحبة لعدوى الجهاز التنفسى لاحتوائها على مواد فعالة طاردة للبلغم وقاتلة للميكروبات، موضحا أن الزنجبيل يعد مثاليا فى حالات الدوار والميل للقىء فى عدوى الجهاز الهضمى فى حالة وجود عدوى معوية.

4. تناول الشاى الخفيف وعليه القليل من الريحان أو النعناع أو الزعتر لاحتوائها جميعا على زيوت طيارة ومواد فعالة ليست قاتلة للميكروبات فقط ولكنها لها القدرة فى طرد الغازات وعلاج المغص والتقلصات المصاحبة لبعض العدوى المعوية فى بعض التهابات اللثة والأسنان.

5. استخدام القرنفل الذى يحتوى على مادة اليوجنول وهى مادة قاتلة للميكروبات غير أنها مسكن ومخدر موضعى مثالى لآلام الأسنان والتهابات اللثة، كما يمكن إضافة القرنفل لكوب الشاى اليومى كمطهر عام ووقاية من العدوى البكتيرية.

6. القرفه مع حبة البركة وتحليتها بعسل النحل لها تأثير قاتل للميكروبات ومحفز للجهاز المناعى، مما يعد المشروب المثالى لتقوية المناعة كوقاية وكعلاج قاتل للميكروبات، ورغم أن هذه النباتات الطبية طبيعية ولكن لابد استشارة الطبيب المعالج قبل استخدامها، ولا يجب أن تحل محل المضاد الحيوى إلا بعد استشارة الطبيب، وتبعا لشدة الحالة المرضية وهى تصلح كوقاية وكعلاج تكميلى فى الحالات التى تحتاج للمضاد الحيوى.

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