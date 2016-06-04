تناول عين الجمل يوميا يساعد فى الوقاية من سرطان القولون

وجد باحثون أن تناول عين الجمل قد يعمل على تغيير بكتيريا الأمعاء بطريقة تقمع سرطان القولون، فإذا أردت الوقاية من الوقوع فريسة لسرطان القولون، ما عليك سوى تناول كمية قليلة من عين الجمل (الجوز) يوميا لتحقيق هدفك.

وأشار الباحثون إلى أن التجارب على الفئران أثبتت أنه عندما تم تغذيتها بما بين 7 إلى 10% من السعرات الحرارية المتناولة من الجوز قد ساهم بصورة ملموسة فى خفض فرص إصابتهم بسرطان القولون، وكان أكثر وضوحا بين الفئران الذكور، لتتراجع الإصابة بمعدل من 2 إلى 3 مرات.

وقال الباحث الرئيسى الدكتور دانيال جورج روزنبرج أن النتائج تظهر لأول مرة أن استهلاك الجوز قد يقلل من نمو الورم بالقولون، وربما أيضا بمثابة مضاد حيوى طبيعى لتقوية مناعة القولون، والذى بدوره يوفر الحماية ضد أورام القولون.

- تناول عين الجمل يوميا يضبط الكولسترول ويحمى قلبك ولا يسبب السمنة

>