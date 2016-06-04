المؤبد لمتهم والسجن 3 سنوات لآخر فى قضية "اقتحام سجن وادى النطرون"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالسجن المؤبد لـ"حسن على أبوشعيشع"، والسجن 3 سنوات للمتهم طارق أحمد قنعان السنوسى، وذلك فى إعادة محاكمتهم بقضية اقتحام السجون والاعتداء على المنشآت الشرطية فى يناير 2011، فى القضيه المعروفة بـ"اقتحام سجن وادى النطرون".

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى بيومى، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادى، وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.

يذكر أن المتهم قد صدر ضده حكما غيابيا بالإعدام شنقا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون" المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد وعدد من قيادات الإخوان وآخرين من كتائب القسام وحزب الله اللبنانى.

اليوم.. الحكم فى إعادة محاكمة أبو شعيشع وقنعان بإقتحام سجن وادى النطرون