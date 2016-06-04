أبو تريكة ينعي أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي

نعى محمد أبو تريكة، نجم الأهلي السابق، بطل الملاكمة العالمي، محمد علي كلاي، الذي توفي مساء أمس.

وقال أبو تريكة، على حسابه على تويتر، “وفاة قدوة كل الرياضيين، قدم نموذج للكفاح والإصرار والطموح. سيبقى اسمه خالدا في سجلات التاريخ. رحم اله الأسطورة محمد عي كلاي”.

توفي محمد علي كلاي أسطورة الملاكمة الأمريكي السابق عن 74 عاما في فينيكس في ولاية أريزونا بعدما خسر معركته الطويلة والأخيرة ضد داء باركنسون.

وقال بوب غونيل الناطق باسم عائلة بطل الملاكمة السابق إن “محمد علي كلاي توفي عن 74 عاما بعد صراع مع داء باركنسون دام 32 عاما”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.