الجيش السورى يدخل الرقة بعد تقدمه فى هجوم كبير على تنظيم داعش

> قال المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم السبت إن الجيش السورى عبر الحدود الإدارية لمحافظة الرقة بعد تقدمه فى هجوم كبير على تنظيم داعش بدعم من روسيا.

وكانت ضربات جوية روسية عنيفة استهدفت أراضى خاضعة لسيطرة التنظيم المتشدد فى مناطق بشرق محافظة حماة قرب حدود محافظة الرقة أمس الجمعة ووصل الجيش إلى حدود الرقة.

ومدينة الرقة معقل رئيسى لتنظيم داعش الإرهابى فى سوريا إلى جانب مدينة الموصل في العراق والمدينتان هدف للقوى الساعية إلى القضاء على دولة الخلافة التى أعلنها التنظيم.

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