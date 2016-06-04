أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش السورى يدخل الرقة بعد تقدمه فى هجوم كبير على تنظيم داعش

Google+ Print
الجيش السورى يدخل الرقة بعد تقدمه فى هجوم كبير على تنظيم داعش الجيش السورى يدخل الرقة بعد تقدمه فى هجوم كبير على تنظيم داعش

> قال المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم السبت إن الجيش السورى عبر الحدود الإدارية لمحافظة الرقة بعد تقدمه فى هجوم كبير على تنظيم داعش بدعم من روسيا.

وكانت ضربات جوية روسية عنيفة استهدفت أراضى خاضعة لسيطرة التنظيم المتشدد فى مناطق بشرق محافظة حماة قرب حدود محافظة الرقة أمس الجمعة ووصل الجيش إلى حدود الرقة.

ومدينة الرقة معقل رئيسى لتنظيم داعش الإرهابى فى سوريا إلى جانب مدينة الموصل في العراق والمدينتان هدف للقوى الساعية إلى القضاء على دولة الخلافة التى أعلنها التنظيم.

موضوعات متعلقة:
>وزير الدفاع الفرنسى: تنظيم "داعش" يتراجع فى سوريا والعراق وسيهزم عسكريا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365