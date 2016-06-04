مقتل 8 جنود بالجيش الليبى فى اشتباكات مع داعش ببنغازى

لقى ثمانية جنود بقوات الجيش الليبى مصرعهم جراء الاشتباكات مع تنظيم "داعش" بالمحور الغربى ببنغازى. وقال الناطق الرسمى للقوات الخاصة "الصاعقة" العقيد ميلود الزوى، فى تصريح اليوم، أن 8 جنود بقوات الجيش لقوا مصرعهم جراء معارك ضارية بالمحور الغربى ببنغازى وانفجار الألغام أثناء تقدم القوات.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف الزوى أن قوات الجيش حققت تقدما كبيرا فى محورى سوق الحوت والقوارشة ببنغازى رغم وجود العديد من الألغام الأرضية والتى يتعامل معها سلاح الهندسة العسكرية، وأوضح أن سلاحى المدفعية والجو استطاعا دك معاقل الإرهابيين فى محور القوارشة ببنغازى.
وأضاف الزوى أن قوات الجيش حققت تقدما كبيرا فى محورى سوق الحوت والقوارشة ببنغازى رغم وجود العديد من الألغام الأرضية والتى يتعامل معها سلاح الهندسة العسكرية، وأوضح أن سلاحى المدفعية والجو استطاعا دك معاقل الإرهابيين فى محور القوارشة ببنغازى.
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