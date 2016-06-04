مقتل 8 جنود بالجيش الليبى فى اشتباكات مع داعش ببنغازى

لقى ثمانية جنود بقوات الجيش الليبى مصرعهم جراء الاشتباكات مع تنظيم "داعش" بالمحور الغربى ببنغازى. وقال الناطق الرسمى للقوات الخاصة "الصاعقة" العقيد ميلود الزوى، فى تصريح اليوم، أن 8 جنود بقوات الجيش لقوا مصرعهم جراء معارك ضارية بالمحور الغربى ببنغازى وانفجار الألغام أثناء تقدم القوات.

وأضاف الزوى أن قوات الجيش حققت تقدما كبيرا فى محورى سوق الحوت والقوارشة ببنغازى رغم وجود العديد من الألغام الأرضية والتى يتعامل معها سلاح الهندسة العسكرية، وأوضح أن سلاحى المدفعية والجو استطاعا دك معاقل الإرهابيين فى محور القوارشة ببنغازى.

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