دايلي ميل: هل يرحل ميسي إلى مانشستر يونايتد؟

نشرت صحيفة دايلي ميل تقريرا عن ليونيل ميسي نجم برشلونة والذي حاول مسؤولو مانشستر يونايتد التحدث معه بشأن الانتقال إلى قلعة أولد ترافورد.

وأشارت الصحيفة أن الأمر ليس بعيدا لكن من الصعب إتمامه الصيف الحالي، ربما يُحسم الموسم المقبل ويصبح ميسي أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

وأفادت الصحيفة بأن قضية التهرب الضريبي المتهم فيها ميسي ووالده جعلته يشعر بالضيق والغضب والاستياء، وهو ما قد يدفعه للتفكير في الرحيل عن إسبانيا.

وحاول مسؤولو يونايتد استغلال ذلك فتحدثوا مع ممثليه مرتين خلال الأسبوع الماضي، ويأتي هذا ضمن محاولات فريق الشياطين الحمر لانتداب بعض الأسماء الكبيرة في عالم كرة القدم.

فقد حاولوا من قبل أكثر من مرة إقناع كريستيانو رونالدو بالعودة، وأرادوا انتداب نيمار وجاريث بيل الصيف الماضي.

وينتهي عقد ميسي الحالي مع البلاوجرانا في 2018، ولم ينف المقربين منه إمكانية رحيله عن النادي، فصرحوا لصحيفة سبورتس ميل بأنه مستاء للغاية من قضية التهرب الضريبي.

ويسعى يونايتد للعودة إلى منصات التتويج بقوة مرة أخرى، فبعد التعاقد مع "الاستثنائي" جوزيه مورينيو، بات قريبا من ضم زلاتان إبراهيموفيتش النجم السويدي.

وقد تتأجل صفقة ميسي إلى العام المقبل نظرا لعدم مشاركة يونايتد في دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد 2016-2017.