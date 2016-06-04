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#في_اليورو - هودسون: كثرة المهاجمين مشكلة جيدة لإنجلترا

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#في_اليورو - هودسون: كثرة المهاجمين مشكلة جيدة لإنجلترا #في_اليورو - هودسون: كثرة المهاجمين مشكلة جيدة لإنجلترا

وقال هودسون للصحفيين:"عندما تتحدث عن لاعب مثل واين روني، لعب 111 مباراة للفريق وسجل 52 هدفا، ربما مكانه الأفضل هو كل أرجاء الملعب".

وأضاف "إنها مشكلة جيدة، كل هؤلاء المهاجمين الجيدين. لا أظن أنني حظيت بهذا منذ وقت طويل، لن تجدونني أشتكي".

وتابع "نحاول اللعب بشكل جميل، دائما نحاول ذلك. نفعل هذا لأننا نظن أنه الطريق الأفضل للفوز".

ويتسائل الكثيرون ما هو المركز الذي سيلعبه روني في تشكيلة إنجلترا الأساسية، فمع الموسم المذهل الذي قدمه جيمي فاردي وهاري كين لا يوجد مقعد شاغر في الهجوم.

ولعب روني في مركز صناعة اللعب بمباراة البرتغال الودية يوم الخميس الماضي والتي حسمها الإنجليزي بهدف دون رد.

وشارك روني في عدة مباريات مع ختام الموسم الماضي في مركز لاعب الوسط، وهو ما أبعده عن المرمى كثيرا تحت أنظار مدرب يونايتد السابق لويس فان جال.

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