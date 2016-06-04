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تقرير - فينتورا هو مدرب إيطاليا الجديد

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تقرير - فينتورا هو مدرب إيطاليا الجديد تقرير - فينتورا هو مدرب إيطاليا الجديد

قالت صحيفة كورييري ديلو سبورت إن جيامبيرو فينتورا مدرب تورينو سيتولى قيادة إيطاليا عقب انتهاء منافسات يورو 2016، سيخلف أنطونيو كونتي المدرب الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى اجتماع فينتورا السبت مع كارلو تافيكيو رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وأنه من المنتظر قبوله لمهمة تدريب الأوزوري لمدة سنتين مقابل 3 مليون يورو.

وكان كونتي قد أتم اتفاقه مع تشيلسي بعد رفضه لتجديد التعاقد مع الاتحاد الإيطالي.

وسيكون مارتشيلو ليبي - الذي قاد إيطاليا للقب العالمي عام 2006 - هو المدير الرياضي للمنتخب رفقة فينتورا.

وذكرت الصحيفة أن الإعلان الرسمي عن قيادة صاحب الـ68 عاما لإيطاليا سيكون يوم 7 يونيو المقبل. أما تقديم فينتورا، فسيكون بعد اليورو.

وبخلاف فينتورا - الذي تزوج الأسبوع الماضي - كانت قائمة المدربين المرشحين لتولي المهمة من قبل تافيكيو تضم كلا من لوتشيانو سباليتي وكارلو أنشيلوتي وجيوفاني تراباتوني وفابيو جروسو.

وتقلصت هذه القائمة في النهائي لـ3 أسماء، فينتورا وفينشينزو مونتيلا وجياني دي بياسي.

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