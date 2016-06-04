وصول نقيب الصحفيين وعبد الرحيم والبلشي لنظر أولى جلسات محاكمتهم بتهمة نشر أخبار كاذبة

حضر، صباح اليوم السبت، إلى محكمة جنح قصر النيل, نقيب الصحفيين يحيى قلاش, وخالد البلشي وكيل النقابة، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة, وذلك لنظر أولى جلسات محاكمتهم , بتهمة ايواء هاربين من العدالة ونشر أخبار كاذبة بشان اقتحام مبنى نقابة الصحفيين.

وتم منع الصحفيين المتواجدين أمام المحكمة.

كانت النيابة العامة قد احالت يحيى قلاش نقيب الصحفيين, وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة, وخالد البلشي وكيل النقابة,الى المحاكمة وذلك لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونا, وهما الصحفي عمرو بدر والمدون محمود السقا اللذان ألقي القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين مطلع الشهر الجاري وكذا الاتهام بنشر أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار, لمقر نقابة الصحفيين.