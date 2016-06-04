أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وصول نقيب الصحفيين وعبد الرحيم والبلشي لنظر أولى جلسات محاكمتهم بتهمة نشر أخبار كاذبة

Google+ Print
وصول نقيب الصحفيين وعبد الرحيم والبلشي لنظر أولى جلسات محاكمتهم بتهمة نشر أخبار كاذبة وصول نقيب الصحفيين وعبد الرحيم والبلشي لنظر أولى جلسات محاكمتهم بتهمة نشر أخبار كاذبة

4 يونيو 2016 | 10:13 صباحاً

قلاش وعبد الرحيم والبلشي (أرشيفية)

حضر، صباح اليوم السبت، إلى  محكمة جنح قصر النيل,  نقيب الصحفيين يحيى قلاش, وخالد البلشي وكيل النقابة، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة, وذلك لنظر أولى جلسات محاكمتهم , بتهمة ايواء هاربين من العدالة ونشر أخبار كاذبة بشان اقتحام مبنى نقابة الصحفيين.

وتم منع الصحفيين المتواجدين  أمام المحكمة.

كانت النيابة العامة قد احالت يحيى قلاش نقيب الصحفيين, وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة, وخالد البلشي وكيل النقابة,الى المحاكمة وذلك لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونا, وهما الصحفي عمرو بدر والمدون محمود السقا اللذان ألقي القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين مطلع الشهر الجاري وكذا الاتهام بنشر أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار, لمقر نقابة الصحفيين.

عاجل 2016-06-04

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا