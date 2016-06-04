أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

جهاز العاشر من رمضان يسترد 130 فداناً من المعتدين على أراضى الدولة

Google+ Print
جهاز العاشر من رمضان يسترد 130 فداناً من المعتدين على أراضى الدولة جهاز العاشر من رمضان يسترد 130 فداناً من المعتدين على أراضى الدولة
قال المهندس عادل سعيد النجار رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تم استرداد 130 فداناً خلف الغابة السادسة داخل كردون المدينة، بعد إزالة التعديات المقامة عليها، حيث قام جهاز المدينة بحملة مكبرة، لإزالة التعديات والإشغالات المقامة بهذه المساحة، باستخدام المعدات الثقيلة وبمشاركة شرطة التعمير وقوات مديرية أمن الشرقية، مؤكداً استمرار جهاز المدينة فى إزالة كافة التعديات تنفيذاً للقانون.

وأوضح النجار، أنه طبقا لبيان وزارة الإسكان اليوم، تم بيع 12 محلاً تجاريا و3 صيدليات فى مزاد علنى، بالأسواق المُنفذة فى المجاورات: 26، و34، و51، و61، والسوق المُصغرة فى المنطقة1 بالحى الـ16، موضحاً أنه تم البيع بأعلى سعر للمتر، حيث بلغ سعر المتر للمحال التجارية 17 ألف جنيه، وللصيدلية بالحى الـ16 بمشروع الإسكان الاجتماعى 50500 جنيه، وهو ما يعد مؤشراً على توافر عناصر الجذب التجاري والاقتصادي بالمدينة، وتحقيق التنمية المرجوة.

وأضاف: سيتم عقد مزاد آخر غداً، وذلك لبيع 15 محلاً تجارية، و3 صيدليات، بمنطقة (3) بالمجاورات (16، 17، 21، 29، 37).

ازاله التعديات على اراضى الدوله بالعاشر من رمضان (1)

ازاله التعديات على اراضى الدوله بالعاشر من رمضان (2)

ازاله التعديات على اراضى الدوله بالعاشر من رمضان (3)

ازاله التعديات على اراضى الدوله بالعاشر من رمضان (4)

ازاله التعديات على اراضى الدوله بالعاشر من رمضان (5)

ازاله التعديات على اراضى الدوله بالعاشر من رمضان (6)

ازاله التعديات على اراضى الدوله بالعاشر من رمضان (7)

ازاله التعديات على اراضى الدوله بالعاشر من رمضان (8)

ازاله التعديات على اراضى الدوله بالعاشر من رمضان (9)

ازاله التعديات على اراضى الدوله بالعاشر من رمضان (10)

ازاله التعديات على اراضى الدوله بالعاشر من رمضان (11)


>" إسكان البرلمان" تعد قانونا لمصادرة كافة مظاهر التعديات على أراضى الدولة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365