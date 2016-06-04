جهاز العاشر من رمضان يسترد 130 فداناً من المعتدين على أراضى الدولة

قال المهندس عادل سعيد النجار رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تم استرداد 130 فداناً خلف الغابة السادسة داخل كردون المدينة، بعد إزالة التعديات المقامة عليها، حيث قام جهاز المدينة بحملة مكبرة، لإزالة التعديات والإشغالات المقامة بهذه المساحة، باستخدام المعدات الثقيلة وبمشاركة شرطة التعمير وقوات مديرية أمن الشرقية، مؤكداً استمرار جهاز المدينة فى إزالة كافة التعديات تنفيذاً للقانون.

وأوضح النجار، أنه طبقا لبيان وزارة الإسكان اليوم، تم بيع 12 محلاً تجاريا و3 صيدليات فى مزاد علنى، بالأسواق المُنفذة فى المجاورات: 26، و34، و51، و61، والسوق المُصغرة فى المنطقة1 بالحى الـ16، موضحاً أنه تم البيع بأعلى سعر للمتر، حيث بلغ سعر المتر للمحال التجارية 17 ألف جنيه، وللصيدلية بالحى الـ16 بمشروع الإسكان الاجتماعى 50500 جنيه، وهو ما يعد مؤشراً على توافر عناصر الجذب التجاري والاقتصادي بالمدينة، وتحقيق التنمية المرجوة.

وأضاف: سيتم عقد مزاد آخر غداً، وذلك لبيع 15 محلاً تجارية، و3 صيدليات، بمنطقة (3) بالمجاورات (16، 17، 21، 29، 37).

" إسكان البرلمان" تعد قانونا لمصادرة كافة مظاهر التعديات على أراضى الدولة