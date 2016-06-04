وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة يلغى عمل "قوة المهام الخاصة"

ألغى وزير الداخلية المكلف بالحكومة الليبية الموقتة اللواء محمد المدنى الفاخرى، عمل "قوة المهام الخاصة"، على أن تؤول جميع ممتلكاتها المنقولة والثابتة إلى وزارة الداخلية.

وأصدر الفاخرى قرارا اليوم، برقم «775» لسنة 2016م، بإلغاء انتداب وتكليفات ضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة وأعضاء هيئة الشرطة من العمل طرف القوة الملغاة.

وطالب القرار المتطوعين بهذه القوة أن يلتحقوا بوزارة الداخلية من أجل إتمام إجراءات تعينيهم بالأجهزة التابعة للوزارة.

وشكلت قوة المهام الخاصة تحت اسم "قوة المهام الخاصة ومكافحة الإرهاب"، خلال وجود وزير الداخلية السابق عمر السنكى وجرى تعديل اسمها من قبل رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثنى إلى "قوة المهام الخاصة"، حيث تتولى مكافحة التنظيمات الإجرامية المسلحة الخارجة عن القانون.

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