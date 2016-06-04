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أبو ريدة: الفوز يضمن لمصر البقاء في المستوى الأول بالتصنيف

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أبو ريدة: الفوز يضمن لمصر البقاء في المستوى الأول بالتصنيف أبو ريدة: الفوز يضمن لمصر البقاء في المستوى الأول بالتصنيف

أكد هاني أبو ريدة عضو المجلس التنفيذي بالاتحادين الإفريقي والعالمي والمشرف العام على منتخب مصر أن فوز الأخير أمام تنزانيا السبت يضمن له البقاء في المستوى الأول بتصنيف فرق القارة السمراء.

وقال أبو ريدة عبر قناة صدى البلد:"نريد الحفاظ على تصنيفنا بالفوز".

وأضاف "التصنيف الاستثنائي لمنتخبات إفريقيا سيصدر بعد أخر مباراة تلعب في الجولة الحالية من التصفيات".

وأردف "التصنيف الشهري صدر يوم 2 يونيو الماضي، لكن في وقت سابق طلبت بعض الاتحادات الإفريقية عمل تصنيف استثنائي ووافق على ذلك المكتب التنفيذي للفيفا".

وأتم "إذا فزنا سنستمر في موقعنا، الخامس على إفريقيا".

ويتحتم على الفراعنة الفوز على المضيف تنزانيا لأن تونس صاحبة المركز السادس في التصنيف تغلبت على جيبوتي 3-صفر الجمعة.

وإذا حافظ منتخب مصر على مركزه الخامس فإنه سيكون في المستوى الأول لفرق القارة حين تجرى قرعة المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2018 يوم 24 يونيو المقبل.

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