مهمة الصعود - إسلام الشاطر يختار لـ في الجول تشكيل مصر.. ' تريزيجيه ومروان '

ما هو التشكيل الأمثل الذي يتوجب على هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر اختياره لمواجهة تنزانيا السبت في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017؟

إسلام الشاطر نجم الإسماعيلي والأهلي السابق يجيب لـFilGoal.com.

ويرى إسلام أن الأفضل هو البدء بعصام الحضري في حراسة المرمى، محمود حسن "تريزيجيه" في مركز الجناح الأيمن، والاعتماد على مروان حسن في الهجوم.

واختار الشاطر التشكيل التالي.

الحارس: الحضري.

الدفاع: أحمد فتحي - علي جبر - رامي ربيعة - محمد عبد الشافي.

الوسط: محمد النني - طارق حامد - محمد صلاح - عبد الله السعيد - تريزيجيه.

الهجوم: مروان محسن.