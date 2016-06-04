الأرصاد: الحرارة تنخفض من 4 إلى 6 درجات فى أول أيام رمضان

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تستمر درجات الحرارة فى أعلى من معدلاتها بشكل ملحوظ غدا الأحد.

وأضاف عبدالعال فى بيان له اليوم، مع بدايات شهر رمضان الكريم من المنتظر حدوث تحسن نسبى فى درجات الحرارة، ومن المنتظر حدوث انخفاض بقيم تتراوح من 4 إلى 6 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة والوجه البحرى، ليسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على القاهرة والوجه البحرى ويظل شديد الحرارة على محافظات الصعيد خلال ساعات النهار لطيف ليلا على كافة الانحاء .

>وأشار عبد العال، إلى أن الرياح خفيفة إلى معتدلة، مما يسمح بالقيام بكافة الأنشطة لكل قطاعات الدولة والمواطنين.

الأرصاد : ارتفاع مؤقت فى الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 41 درجة

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الأرصاد: طقس لطيف على السواحل غدا معتدل على الوجه البحرى والقاهرة 29

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