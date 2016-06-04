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القوى العاملة:انتهاء قبول الطلبات على الـ130فرصة عمل بالكويت الثلاثاء المقبل

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القوى العاملة:انتهاء قبول الطلبات على الـ130فرصة عمل بالكويت الثلاثاء المقبل القوى العاملة:انتهاء قبول الطلبات على الـ130فرصة عمل بالكويت الثلاثاء المقبل
تنتهى وزارة القوى العاملة، الثلاثاء المقبل، من قبول طلبات راغبى العمل بالكويت لدى شركتين على 130 فرصة عمل على 4 مهن برواتب مجزية، فضلا عن توفير السكن ووسيلة الانتقال.

وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة فى بيانا للوزارة، أن المهن المطلوبة فى الشركة الأولى "سيتى جروب" 60 سائق باص رخصة درجة أول أو ثانية مصرية، والراتب 162 دينار كويتى، أى ما يعادل 4700 جنيه مصرى تقريبا، وتوفر الشركة السكن ووسيلة الانتقال، ويشترط أن يكون السن من 30 إلى 45 سنة.

وأضاف الوزير، أن الشركة الثانية "كى سى سى" للهندسة والمقاولات تطلب 70 فرصة عمل، منها 50 عامل حفر بدون مؤهل، براتب 130 دينارا، ما يعادل 3800 جنيه مصرى تقريبا، و20 نجارا، وحداد مسلح مؤهل متوسط، براتب 180 دينارا، ما يعادل 5330 جنيه مصرى تقريبا.

وأوضح سعفان أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة، بالسيرة الذاتية، ومرفق بها شهادة المؤهل، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاة للشروط المذكورة، وسيتم تحديد موعد إجراء المقابلات مع لجان الاختبارات بالشركات الطالبة للمتقدمين فى وقت لاحق يتم إخطارهم به، وذلك فى ديوان عام الوزارة وتحت إشرافها.

وأكد، أن مكتب التمثيل العمالى المصرى بسفارة بالكويت وفر هذه الفرص، فى إطار دور مكاتب التمثيل العمالى بالخارج التابعة للوزارة، فى تسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض فى قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها فى الاستعانة بالأيدى العاملة المصرية.

وكان الوزير قد تفقد سير عملية تقديم الطلبات، ووجه بضرورة التعامل مع المواطنين المتقدمين بشكل جيد ورعايتهم رعاية كاملة فى أثناء عملية تقديم أوراقهم.

محمد-سعفان-وزير-القوى-العاملة-خلال-تفقد-تسليم-الطلبات-(1)

محمد-سعفان-وزير-القوى-العاملة-خلال-تفقد-تسليم-الطلبات-(4)

محمد-سعفان-وزير-القوى-العاملة-خلال-تفقد-تسليم-الطلبات-(7)

محمد-سعفان-وزير-القوى-العاملة-خلال-تفقد-تسليم-الطلبات-(8)

القوى العاملة : وفرنا 350 ألفا و716 فرصة عمل خلال عامين
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مصر 365

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