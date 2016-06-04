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وزير التعليم يتفقد لجنة الثانوية العامة فى مدرسة السباحين بالسيدة زينب

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وزير التعليم يتفقد لجنة الثانوية العامة فى مدرسة السباحين بالسيدة زينب وزير التعليم يتفقد لجنة الثانوية العامة فى مدرسة السباحين بالسيدة زينب
تفقد قبل قليل، اليوم السبت، الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لجنة امتحانات مدرسة السباحين الثانوية الرسمية للغات التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية، والتى تعقد فيها لجنة امتحانات الثانوية العامة نظام قديم، وذلك بعد بدء اللجنة بـ10 دقائق.

واطمأن الوزير على سير لجنة الامتحانات، وتوفير الجو المناسب للطلاب حتى يتمكنوا من الإجابة على الامتحان، موجهًا بضرورة ضبط منظومة سير اللجنة، كما تفقد الوزير أيضًا عددًا من لجان المنصورة.


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