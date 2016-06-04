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عائلة محمد علي كلاي تؤكد نبأ وفاته

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عائلة محمد علي كلاي تؤكد نبأ وفاته عائلة محمد علي كلاي تؤكد نبأ وفاته

أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي

أعلنت عائلة محمد علي كلاي في بيان، وفاة بطل الملاكمة الأمريكي السابق، عن 74 عاما في فينيكس في ولاية أريزونا.

وقال بوب غونل، الناطق باسم العائلة، إن “محمد علي كلاي توفي عن 74 عاما بعد صراع مع داء باركنسون”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف البيان أن “بطل العالم في الوزن الثقيل ثلاث مرات توفي مساء الجمعة”، موضحا أن جنازة أشهر ملاكم في العالم ستنظم في مسقط رأسه لويسفيل في ولاية كنتاكي.

وتابع أن عائلة محمد علي كلاي تريد شكر كل الذين رافقوها في أفكارها وصلواتها ودعمها وتطلب احترام حياتها الخاصة.

وكان مصدر قريب من العائلة صرح لوكالة “فرانس برس” مساء الجمعة، بأن بطل الملاكمة السابق في حالة خطيرة جدًا، بينما يتدفق أفراد عائلته إلى مستشفى فينيكس في ولاية أريزونا ليكونوا إلى جانبه، حسب وسائل إعلام أمريكية.

وأدخل محمد علي كلاي الذي يعاني منذ ثمانينات القرن الماضي من داء باركنسون، الخميس، المستشفى لمعالجته من مشاكل تنفسية.

 

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