أخبار البحرين..هروب محبوسين احتياطيا من سجن فى البحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية السبت، فرار عدد من الموقوفين من مركز الحبس الاحتياطى فى مدينة الحد فى شرق البحرين، إلا انها تمكنت من القبض على قسم منهم سريعا.

وقالت الوزارة فى بيان فجر السبت، أنه تم "اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة" موضحة أن الشرطة نشرت "عدة نقاط أمنية فى عدة شوارع رئيسية وعند مداخل بعض القرى الشيعية". إلا أنها أعلنت لاحقا القبض على عدد من الهاربين و"اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم".

ولم تحدد الوزارة عدد الفارين من المركز الواقع فى الحوض الجاف القريب من المحرق أو التهم الموجهة اليهم.

لكن وسائل الاعلام البحرينية ومن بينها صحيفة "اخبار الخليج" اشارت إلى تمكن مجموعة من عشرين معتقلا من الفرار من مركز الحد ليل الجمعة السبت.

وتابعت الصحيفة أن الموقوفين "تمكنوا من الهرب وتمكنوا من الاستيلاء على حافلة عقب الاعتداء على حراس ورجال أمن أصيب بعضهم بجروح مختلفة".

وأضافت أن الشرطة انتشرت بشكل مكثف فى منطقة الحد وفرضت طوقا امنيا وأقامت نقاط تفتيش على مداخل ومخارج المحرق.

وفى أبريل 2014 تمكنت السلطات من اعادة القبض على موقوفين بعد يومين على فرارهما من جسن جو فى جنوب شرق جزيرة المنامة.

وشهدت البحرين منذ 2011 احتجاجات قادتها المعارضة الشيعية ضد الحكم، طالبت بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.

وتحولت هذه الاحتجاجات أحيانا لأعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة فى قمعها. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية لا تزال تشهد احيانا مواجهات بين محتجين وقوات الامن.

وأوقفت السلطات البحرينية العشرات من المحتجين الذى يمضى العديد منهم عقوبات بالسجن، بينهم زعيم المعارضة الشيعية الشيخ على سلمان.

وشددت محكمة الاستئناف الاثنين عقوبة السجن بحق سلمان من اربعة اعوام إلى تسعة، بحسب ما اعلنت السلطات القضائية.

والثلاثاء شجبت الخارجية الاميركية هذا الحكم، مطالبة "حكومة البحرين باحترام حرية التعبير وحمايتها وكف الملاحقات عن الشيخ على سلمان والإفراج عنه".

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