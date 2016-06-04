وفاة محمد علي أسطورة الملاكمة عن عمر 74 عاما

(إفي): توفي السبت أسطورة الملاكمة في الوزن الثقيل، الأمريكي محمد علي عن عمر 75 عاما بسبب مشكلات في التنفس، وفقا لبيان صادر اليوم عن المتحدث الرسمي باسم الأسرة.

كان علي قد تم احتجازه بإحدى مستشفيات منطقة فينيكس مؤخرا على خلفية صعوبات في التنفس، رغم الإعلان من قبل أنه في حالة "طيبة".

وأعلنت شرطة منطقة بارادايز فالي لقناة (إيه بي سي نيوز) أنها تلقت نداء من جهاز الإسعاف من منزل علي في منطقة فينيكس الثلاثاء الماضي، وهو الأمر الذي أكده جهاز الإطفاء أيضا بورود نداء استغاثة لذكر عمره 74 عاما يعاني مشكلات تنفسية.

يشار إلى أن محمد علي اعتزل مزاولة الملاكمة منذ 1981 ودخل في صراع مع مرض باركنسون قبل أعوام.

ونقل أسطورة الملاكمة العالمي إلى المستشفى عدة مرات خلال الأعوام الأخيرة ومنها في مطلع 2015 بعد معاناته من عدوى حادة في البول وكان تشخيص الحالة في البداية التهاب رئوي.

وأخذ الضعف يبدو على أسطورة الملاكمة خلال مرات ظهوره على الملأ وكان أخرها في التاسع من أبريل الماضي حينما ارتدى نظارة شمس داكنة وبدا واهنا خلال العشاء السنوي لمشاهير الملاكمة الذي أقيم في فينيكس والذي يتم فيه جمع الأموال لتطوير علاج مرض باركنسون.