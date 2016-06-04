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ضبط عاطل لحيازته 500 قرص مخدر فى أسوان

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ضبط عاطل لحيازته 500 قرص مخدر فى أسوان ضبط عاطل لحيازته 500 قرص مخدر فى أسوان
تمكن ضباط قسم ثان أسوان من ضبط عاطل، لحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، خلال أحد الأكمنة بدائرة القسم. تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث قسم ثان أسوان القبض على المتهم "محمد. ى" 37 سنة عاطل وبحيازته 500 قرص لعقار التامول المخدر، و مبلغ 200 جنيه.

بمواجهته أقر بحيازته للأقراص المخدرة، بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات البيع، تحرر المحضر رقم 1850 لسنة 2016 م إدارى قسم ثان أسوان، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

فى سياق متصل تمكن رجال المباحث بمركز شرطة دراو بأسوان، من ضبط 30 لفافة مختلفة الأحجام من نبات البانجو المخدر داخل مسكن عاطل صادر له قرار ضبط وإحضار، تم تحريز المضبوطات وجار ضبط المتهم الهارب.

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دراو، من ضبط كمية من مخدر البانجو تزن كيلو ونصف تقريبا بمسكن المتهم " فرج. ح" 32 سنة عاطل ولاذ بالفرار فور مشاهدة القوات.

تحرر المحضر رقم 1391 لسنة 2016 م إدارى مركز دراو وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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http://www.youm7.com/story/2016/5/1/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%B2%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%B4-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86/2699512

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