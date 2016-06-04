4 مشروبات للتغلب على حرقان المعدة.. عصير التفاح والقرفة أهمها

أكد تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" أن الحرقان فى المعدة مشكلة شائعة بين الكثيرين، وتكون ناتجة عن بعض العوامل مثل الإفراط فى تناول الأطعمة الحارة والإجهاد والسمنة، والإفراط فى تناول الأدوية، وقد تنشأ حرقة المعدة بسبب تراكم الحمض بها.

كما قدم التقرير بعض العلاجات المنزلية للتغلب على مشكلة حرقان المعدة وتتضمن الآتى:

1- خل التفاح مع عصير التفاح: إضافة 2 ملعقة صغيرة من خل التفاح فى كوب من عصير التفاح ويشرب منه بعد وجبة، هذا المشروب يسهل من عملية الهضم ويمنع الحرقة.

>2- بيكربونات الصوديوم مع الماء: ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم مع الماء، يمكن أن توفر إغاثة جيدة لحرقة المعدة، لأنها تحتوى على خصائص فريدة تعمل على إزالة السموم من الجهاز الهضمى.

>3- عصير البطاطس: إضافة العصير المستخرج من البطاطس الخام إلى الماء البارد وشربه بعد الوجبة يمكن أن يهدئ أعراض حرقان المعدة ويسهل عملية الهضم.

>4- مشروب الشمر: مشروب الشمر يقلل من كمية الحمض الموجود فى المعدة إلى حد كبير.

>5- مشروب القرفة: من المعروف أن القرفة يكون لها تأثيرات مهدئة للجسم وأيضا للجهاز الهضمى وتخفيف حرقة المعدة.

- أطعمة ومشروبات تعالج حرقة المعدة.. عصير الصبار وخل التفاح والموز أهمها

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