اليوم..السيسي يستقبل وزير خارجية العراق لبحث التعاون الثنائى

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة اليوم، السبت، وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفرى.

ومن المقرر بحث تعزيز التعاون الثنائى وآخر المستجدات والتطورات على الساحتين لعراقية والعربية، فضلا عن مواجهة التنظيمات الإرهابية.

بالفيديو..النص الكامل لحوار الرئيس: نمتلك القوة والسلاح لردع من يفكر فى إيذاء مصر أو أشقائها.. ونشاط الإرهاب بسيناء لا يتخطى 3% من مساحتها.. ولا نمنع حرية التعبير.. وأنجزنا مشروعات بتريليون و400 مليار

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