أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

محكمة الأسرة تنظر دعوى نفقة الأقارب المقامة ضد هالة فاخر ونجلها

Google+ Print
محكمة الأسرة تنظر دعوى نفقة الأقارب المقامة ضد هالة فاخر ونجلها محكمة الأسرة تنظر دعوى نفقة الأقارب المقامة ضد هالة فاخر ونجلها
تنظر محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اليوم السبت دعوى النفقة المقامة من طليقة نجل الفنانة هالة فاخر ضدها، وضد نجلها ووالد طليقها "أيمن حسين صدقي"، والتى تطالبهم فيها بالإنفاق على ابنتها "جاسمين"، وذلك بعد تأجليها للتحرى عن دخل الفنانة.

وكانت طليقة نجل الفنانة هالة فاخر قد تقدمت بطلب رقم 100 لسنة 2016 إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة ضد كل من الفنانة هالة فاخر ونجلها حسين أيمن حسين صدقى ووالده، وطالبت فيه بإلزامهم بنفقة نجلتها "جاسمين"، التى تعانى من ضيق فى التنفس ومشاكل صحية بعد تهربهم من الإنفاق على صغيرتها.


>تعرف على أسباب تأجيل دعوى زيادة نفقة نجل توفيق عكاشة لجلسة 26 يونيو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365