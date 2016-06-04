أسرة خطيب مسجد فى الفيوم تتهم فلاحين بقتله بسبب خصومة ثأرية

اتهمت أسرة أستاذ جامعى متفرغ، يعمل إمام وخطيب مسجد أبو بكر الصديق بحى الجون بمدينة الفيوم، فلاحين بإطلاق أعيرة نارية عليه، فأصابه عيارا ناريا فى عينه وتسبب فى وفاته.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول ( عبدالواحد خميس عبدالواحد-67 سنة)، أستاذ جامعى متفرغ، مصابا بطلق نارى بالوجه، وأسفل العين اليمنى، وتوفى فور وصوله المستشفى.

ووجه كلا من نجله أحمد 24 سنة معيد بكلية الهندسة بجامعة الفيوم، ونجل شقيقه محمد نمر 34 سنة، موظف بالجامعة، اتهاما إلى كلا من كمال.أ.ع 50 سنة فلاح، وأشرف.ن-28 سنة فلاح، بإطلاق أعيرة نارية على المجنى عليه، لوجود خصومة ثأرية بين عائلتهم "اللهلوبى" وعائلة المتهمين "القاضى".

وترجع الخصومة الثأرية بين العائلتين، والمقيدة برقم 1 لسنة 2016 م، والمحرر بها محضر رقم 3415 لسنة 2016م، إدارى مركز شرطة الفيوم والتى نتج عنها مقتل مصطفى أ ع، من عائلة "القاضى"، واتهم فى مقتله شقيق الأستاذ الجامعى وتم ضبطه وحبسه على ذمة القضية.

حرر محضر بواقعة قتل الأستاذ الجامعى، قيد برقم1818 لسنة 2016 م، إدارى قسم شرطة ثان الفيوم.