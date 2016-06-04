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اليوم.. 75 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة "نظام قديم" بسوهاج

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اليوم.. 75 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة "نظام قديم" بسوهاج اليوم.. 75 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة "نظام قديم" بسوهاج
يؤدى اليوم السبت 75 طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة "النظام القديم" حيث يؤدون الاختبارت فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية وذلك فى 11 إدارة تعليمية على مستوى مراكز المحافظة.

فيما يؤدى غدا الأحد 19940 طالب وطالبة الامتحانات "النظام الحديث" فى 55 لجنة على مستوى مراكز المحافظة وتنتهى الامتحانات يوم 28 يونيو الجارى.

ومن جانبه قال عبد الجواد عبد العال وكيل إدارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه تم تجهيز 56 استراحة للمراقبين والملاحظين وقامت اللجنة الثلاثية بمديرية التربية والتعليم بتفقد الاستراحات والتأكد من توافر المبردات وغيرها مشيرا إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن والقوات المسلحة لعمليات التأمين منذ وصول أسئلة الامتحانات وحتى الانتهاء من كراسة الإجابة، كما تم توقيع بروتوكول آخر مع مديرية الصحة حيث يتوافر فى كل لجنة طبيب أو زائر، وتوقيع بروتوكول مع مديرية لتوفير الخبز للمراقبين والملاحظين وبرتوكول مع مديرية الكهرباء لتوفير بدائل حال انقطاعها.

- 4 آلاف و400 فرد وضابط لتأمين سير الامتحانات واللجان بسوهاج
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مصر 365

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