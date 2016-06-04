وزير التعليم العالى يفتتح اليوم المؤتمر الدولى للأقمار الصناعية ومركبات الفضاء

يفتتح الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، المؤتمر الدولى للأقمار الصناعية ومركبات الفضاء "التطوير والتطبيقات"، الذى يعقده معهد العلوم الفلكية والجيوفيزيقية التابع للوزارة، وذلك صباح اليوم السبت بأحد فنادق الجيزة.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر، الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالى، والدكتور حاتم عودة، رئيس معهد العلوم الفلكية والجيوفيزيقية، والدكتور يحيى عبد العزيز رئيس المؤتمر، وعدد من رؤساء الجامعات والمعاهد البحثية وكوكبة من العلماء فى مجال الاقمار الصناعية.

ومن جانبه، قال الدكتور اشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، فى تصريحات صحفية، إن المؤتمر سيناقش كل ما هو جديد فى تخصصات الأقمار الصناعية ومركبات الفضاء من حيث ديناميكا المدارات والتحكم والتوجيه للأقمار الصناعية، وتكنولوجيا التصنيع لمركبات الفضاء وأجهزه التحكم.

وأشار "الشيحى، إلى أن المؤتمر سيناقش الاختبارات البيئية والحرارية للخلايا الشمسية والمواد المصنعة لأسطح مركبات الفضاء وأجهزه الاتصالات على المركبات، وأيضاً هندسة الفضاء والطيران واستخدامات النانوتكنولوجى فى مركبات الفضاء لحمايتها من تأثير البيئة الفضائية.

وأوضح الدكتور حاتم عودة، رئيس معهد العلوم الفلكية والجيوفيزيقية، أن المؤتمر سيناقش أكثر من 69 بحثًا علميًا من (مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، روسيا، اليابان، الهند، السعودية، نيجيريا)، بمشاركة متخصصين فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، حيث سيتم المناقشة والإطلاع على كل ما هو جديد فى مجال البحث العلمى، خاصة تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها السلمية.

ومن جانبه، قال الدكتور يحيى عبد العزيز أستاذ الديناميكا والتحكم لمركبات الفضاء بالمعهد ورئيس المؤتمر: إن "فعاليات هذا المؤتمر الدولى تعد فرصة لتبادل الأفكار والمعلومات فى هذا المجال الحيوى المهم لمصر، والاتفاق على عقد عدة مشروعات علمية مشتركة فى هذا المجال من خلال تعاون دولى يستطيع نقل الخبرة لشباب الباحثين فى مصر".

وأكد محمد حجازى، المستشار الإعلامى لوزارة التعليم العالى، أن هذا المؤتمر يعد أحد أهم الفعاليات البحثية المهمة فى مجال الأقمار الصناعية، ويهدف إلى الارتقاء بالبحث العلمى فى هذا المجال، وتمكين الباحثين من أدوات البحث العلمى للتغلب على قضايا التنمية التى لا يمكن تحقيقها دون تكنولوجيات الأقمار الصناعية.

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