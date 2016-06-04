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للحامل.. الرمان وأقراص الزنجبيل تقاوم قىء الحمل المزعج

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للحامل.. الرمان وأقراص الزنجبيل تقاوم قىء الحمل المزعج للحامل.. الرمان وأقراص الزنجبيل تقاوم قىء الحمل المزعج
القىء عند أغلب السيدات الحوامل عرض فى منتهى الإعاج، يختلف من حامل إلى أخرى، فهناك من تعانيه فى شهور الوحم الثلاثة الأولى فقط، وأخريات تعانيه طوال شهور الحمل، وأخريات محظوظات لا تعانيه إطلاقا.

وهذا الغثيان والذى قد يصاحبه قىء هو نوع من أمراض الحمل المعروفة والشهيرة، وحسب توضيح الدكتور محمد المنيسى – استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى – فهو عرض قد يصل فى بعض الحالات إلى أشده، ما يجعل المرأة تصاب بالتقيؤ المستمر لأكثر من مرة خلال اليوم الواحد، مما قد يصيب بعضهن بالجفاف وتحتاج حينها للتعويض بالمحاليل وهى حالات متقدمة للغاية.

الدكتور محمد المنيسى ينصح بالبعد عن كل ما يقلل من حركية المعدة لديها، أى المأكولات غير الصحية التى تحتوى على دسم ودهون ولا تحتوى على ألياف وخضراوات، وكذلك التركيز على فاكهة الرمان المفيدة للغاية للمعدة.

وأخيرا وليس آخرا على الحامل أن تسأل طبيبها على أقراص الزنجبيل، لأنها مفيدة لعلاج القىء، كما أن الرمان والزنجبيل بهما قدرات هائلة وعناصر لالتئام المعدة، ولكن لا يصح تناول أو شرب الزنجبيل سواء فى هيئته السائلة أو أقراص سوى بموافقة الطبيب.


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